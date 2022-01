La definizione e la soluzione di: Agiscono per conto d altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MANDATARI

Significato/Curiosità : Agiscono per conto d altri

Vancomicina (sezione altri progetti) della classe dei glicopeptidi. Sono molecole ad alto peso molecolare, che Agiscono inibendo la polimerizzazione della parete del peptidoglicano dei batteri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con agiscono; conto; altri; Le spie che agiscono dall interno; Che agiscono secondo norme; agiscono con molta astuzia; agiscono per conto di altri; __ Scrooge: e il protagonista di Canto di Natale, il racconto di Dickens; Fa crescere il conto ; conto rno che si condisce; Bordo, conto rno; Un animale che vive catturando altri animali; Canta con molti altri ; In loro e in altri ; Vende mobili di altri tempi; Cerca nelle Definizioni