La definizione e la soluzione di: Affusolati in officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORNITI

Significato/Curiosità : Affusolati in officina

Amedeo Gordini connubio sportivo, il Mago aveva 75 anni. Gordini si ritirò in solitudine nella sua officina di Boulevard Victor e sognava ancora di meccanica. Porta il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 gennaio 2022

Altre definizioni con affusolati; officina; Filiformi, affusolati ; Echinodermi con i tentacoli lunghi e affusolati ; S indossa in officina ; Sono doppie in officina ; S indossa in officina ; Lubrificato in officina ; Cerca nelle Definizioni