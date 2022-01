La definizione e la soluzione di: Vitigno che cresce prevalentemente sull Etna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : NERELLO MASCALESE

Significato/Curiosità : Vitigno che cresce prevalentemente sull Etna

Nerello mascalese (categoria Vitigni della Sicilia) anche Negrello (Niuriddu mascalisi in siciliano) è un Vitigno che cresce prevalentemente sull'Etna, nella città metropolitana di Catania, e nella zona di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

