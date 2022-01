La definizione e la soluzione di: Si versa sulle tagliatelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RAGÙ

Significato/Curiosità : Si versa sulle tagliatelle

Altre definizioni con versa; sulle; tagliatelle; Lo attraversa l Oglio; Avversa rie, rivali; È attraversa ta da un tunnel lungo 50 km; Mossa che inganna l avversa rio; Taroccate, fasulle ; Lo è una taglia piccola sulle etichette; Una moto sulle onde; Vola sulle Ande; Un tegame da tagliatelle al forno; tagliatelle in brodo della cucina giapponese; L'intingolo per le tagliatelle ; Un sugo per tagliatelle ;