Una serie imponente di gradini.

Soluzione 6 lettere : SCALEA

Colosseo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) con una ventina di gradini di marmo, il maenianum secundum, suddiviso in imum (inferiore) e summum (superiore), ancora con circa sedici gradini in marmo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con serie; imponente; gradini; Una famosa serie tv sui traffici illegali; Il Francesco della serie Boris; serie di sonde spaziali per l esplorazione di Marte, Venere e Mercurio; Nota serie di dipinti di Cézanne; imponente edificio che domina Gubbio; imponente rudere romano; imponente , solenne; imponente , maestoso, magnifico; gradini di certe scale; Hanno i gradini infissi in due staggi; Struttura mobile con gradini di legno; Come un taglio di capelli... a gradini ; Cerca nelle Definizioni