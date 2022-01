La definizione e la soluzione di: Una scienza... campestre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AGRONOMIA

Significato/Curiosità : Una scienza... campestre

Università di Stanford sedici discipline: atletica leggera, baseball, calcio, canottaggio, corsa campestre, football americano, ginnastica, golf, lotta, nuoto e tuffi, pallacanestro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

