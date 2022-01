La definizione e la soluzione di: Il titolo che spettò anche al Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SER

Significato/Curiosità : Il titolo che spetto anche al Petrarca

Giovanni Boccaccio (reindirizzamento da Il Certaldese) 225 Nocita, L’incontro con Petrarca. ^ Petrarca, grazie all'Affrica e al De viris illustribus, viene visto come colui che raccoglie in sé la tradizione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

