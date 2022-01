La definizione e la soluzione di: Lo studio del significato delle parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMANTICA

Significato/Curiosità : Lo studio del significato delle parole

significato Il significato è un concetto espresso mediante segni che possono essere grafici, verbali-orali, o mediante cenni e gesti. Il significato permette di capire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con studio; significato; delle; parole; Uno studio più articolato; Lo studio dei fiori... con lungo gambo spinoso; studio so di uccelli; studio del rapporto tra gli esseri viventi e l ambiente in cui vivono; Lo è un vocabolo che attraverso il suo suono ne evoca il significato ; Ha il significato di "pace" nella lingua araba; Campo che... contiene parole di significato affine; Riguardanti il significato delle parole in un testo