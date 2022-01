La definizione e la soluzione di: Lo studio dei fiori... con lungo gambo spinoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RODOLOGIA

Significato/Curiosità : Lo studio dei fiori... con lungo gambo spinoso

Durian (sezione Fiori) come “durian verde”); Kan Yao (thai: ???????) (D158 - tradotto come “gambo lungo”); Mon Thong (thai: ???????) (D159 - tradotto come “cuscino d'oro”); ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

