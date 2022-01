La definizione e la soluzione di: La strada romana che collegava Padova ad Aquileia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VIA ANNIA

Significato/Curiosità : La strada romana che collegava Padova ad Aquileia

Strade romane sarebbe riferito al quarto miglio della via romana da Vicenza a Padova, strada che collegava quest'ultima città con la via Postumia Via di Quarto o Villa di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

