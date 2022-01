La definizione e la soluzione di: La sorella di Napoleone Bonaparte che sposò Felice Baciocchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ELISA

Significato/Curiosità : La sorella di Napoleone Bonaparte che sposo Felice Baciocchi

Elisa Bonaparte Baciocchi dell'imperatore Napoleone Bonaparte. Era figlia di Carlo Maria Buonaparte e di Maria Letizia Ramolino. Suo fratello era Napoleone Bonaparte, che fu imperatore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

