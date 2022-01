La definizione e la soluzione di: Lo sono aragoste e gamberi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DECAPODI

Significato/Curiosità : Lo sono aragoste e gamberi

Gambero chiamata popolarmente "gambero barbuto" o "gambero imperiale"). I gamberi si distinguono a prima vista dai granchi, che sono pure crostacei decapodi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con sono; aragoste; gamberi; Ci sono le limoncelle; sono pari nelle esche; I primi sono sempre incerti; Lo sono diversi idrocarburi; La trappola per le aragoste ; Si mangiano come le aragoste ; Ceste per pescare aragoste ; La cesta per le aragoste ; gamberi di mare, astici; Grossi gamberi di mare; Con i gamberi nel fritto misto; Come granchi e gamberi ; Cerca nelle Definizioni