Soluzione 7 lettere : ESTERNO

Significato/Curiosità : Situato al di fuori

Regione ultraperiferica europea ma Situato al di fuori del continente europeo. Le RUP furono riconosciute per la prima volta in una dichiarazione congiunta al trattato di Maastricht ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

