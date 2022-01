La definizione e la soluzione di: Lo sforzo dei cavalli da tiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRAINO

Significato/Curiosità : Lo sforzo dei cavalli da tiro

Shire (cavallo) Lo Shire è un cavallo selezionato per il tiro medio-pesante, che non teme lo sforzo e la fatica. Si presta bene anche come monta semplice, ma non per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

