La definizione e la soluzione di: Lo sferra il pugile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIRETTO

Significato/Curiosità : Lo sferra il pugile

Floyd Mayweather Jr. (categoria Pugili statunitensi) Floyd Joy Mayweather Jr. (Grand Rapids, 24 febbraio 1977) è un ex pugile statunitense. Soprannominato Pretty Boy e Money Mayweather, ha vinto la medaglia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con sferra; pugile; Si sferra contro il nemico; In gergo, i pugni sferra ti in una rissa; Assestato o sferra to come un colpo; Pugno sferra to; Dev esserlo il pugile ; Come un pugile o un brano musicale; Lo calca il pugile ; Un pugile entro i 57 chili; Cerca nelle Definizioni