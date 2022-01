La definizione e la soluzione di: Serve per levigare superfici di legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CARTA VETRATA

Significato/Curiosità : Serve per levigare superfici di legno

Carta abrasiva abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, Serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. È costituita da un supporto flessibile ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con serve; levigare; superfici; legno; Con il sereno non serve ; Ciò che serve per completare; Non serve per misurare l intelligenza; Un vasetto per conserve ; levigare il parquet; levigare uno specchio; Macchina utensile usata per levigare e lucidare; Lo squalo la cui pelle è usata per levigare ; Frivolo, superfici ale; In architettura indica la superfici e inferiore concava della volta; Leggera, superfici ale; Misura anglosassone di superfici e; legno : tarli = lana : _; Un intaglio nel legno ; Il legno di mogano; legno esotico pregiato; Cerca nelle Definizioni