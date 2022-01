La definizione e la soluzione di: Riportare fatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIFERIRE

Significato/Curiosità : Riportare fatti

fatti della scuola Diaz ?44.396111°N 8.952778°E44.396111; 8.952778 Voce principale: fatti del G8 di Genova. I fatti della scuola Diaz sono avvenuti durante lo svolgimento del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

