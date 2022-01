La definizione e la soluzione di: Si ricorda per i tartufi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ALBA

Significato/Curiosità : Si ricorda per i tartufi

Tuber brumale (categoria tartufi) ricorda quello della rapa. Spore ellissoidali, di colore ocraceo, (15)20-42 x 15-30 µm, di dimensioni inferiori rispetto a quelle degli altri tartufi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

