La definizione e la soluzione di: Raggruppa le attività produttive al servizio della grande industria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INDOTTO

Significato/Curiosità : Raggruppa le attivita produttive al servizio della grande industria

Rivoluzione industriale (categoria Storia dell'industria) settore più importante dell'economia, e Raggruppa nel suo insieme il commercio, il turismo, l'apparato amministrativo, le consulenze (in tutti i campi a partire ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con raggruppa; attività; produttive; servizio; della; grande; industria; raggruppa ta; Associazione che raggruppa i magistrati sigla; raggruppa mento Operativo Speciale; Associazione che raggruppa i magistrati; Completa inattività ; Favorisce attività di interesse sociale; Periodi di inattività ; attività di chi gira film per hobby; Grava sulle attività produttive sigla; Era un servizio postale euroasiatico; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Il servizio urbano e suburbano dell area metropolitana di Parigi; Pagare una cifra per usare un servizio nel tempo; Contea della Cornovaglia; Lady della musica pop; Lo sono gli indumenti che formano sbuffi al di sopra della cintura; Brian, inventore della musica d ambiente; Il grande attore comico che compose Malafemmena; René, grande regista francese; Pablo de... grande violinista e compositore spagnolo; Il grande tra i re persiani; Nota industria aeronautica scandinava; Centro industria le ungherese; Il residuo di certe lavorazioni industria li; L industria che fornisce le librerie; Cerca nelle Definizioni