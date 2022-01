La definizione e la soluzione di: Le porte nelle mura dell antica Troia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SCEE

Significato/Curiosità : Le porte nelle mura dell antica Troia

Cavallo di Troia invece perseguitato loro. Gli abitanti di Troia decidono dunque di aprire una breccia nelle loro stesse mura al fine di consentire l'accesso dell'enorme ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

