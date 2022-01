La definizione e la soluzione di: La pizzica a cui è dedicata una allegra notte nel Salento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TARANTA

Significato/Curiosità : La pizzica a cui e dedicata una allegra notte nel Salento

Matera (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) in cui si portava musica e allegria in casa di parenti e conoscenti. La danza tipica di Matera è la pizzica, erede del passato pugliese della città e rappresentante ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

