Soluzione 6 lettere : ARISTA

Significato/Curiosità : Un piatto di maiale

Stinco di maiale Lo stinco di maiale è un piatto costituito dal garretto del maiale, di solito cucinato al forno, alla griglia o bollito. Il piatto richiede una cottura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Un tipico piatto turco a base di carne arrosto; __ e bisi: piatto veneto; Non manca nel piatto di sushi; Gli scampai d un piatto ; Prosciutto: la __ del maiale ; Taglio di carne magra dalla schiena del maiale ; Un insaccato di maiale come quella Lucanica; Mammifero come il maiale | Venerdì 26 novembre 2021;