La definizione e la soluzione di: Un pezzo fondamentale dell ingranaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : RUOTA DENTATA

Significato/Curiosità : Un pezzo fondamentale dell ingranaggio

Boccola meccanica è un anello cilindrico con una foratura passante, costituita da un unico pezzo o da due parti, che funge da supporto ad un perno di un albero Il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con pezzo; fondamentale; dell; ingranaggio; Un pezzo di Brahms; Un pezzo di valore; pezzo di una scala; L inserzione d un pezzo in un altro; Un principio fondamentale degli Stati democratici; Colore fondamentale medico a capo di un reparto; Un pezzo fondamentale dell ingranaggio; La fisarmonica fondamentale per il tango; Erano impiegati per gli spostamenti dell e truppe aviotrasportate; La madre dell e oceanine; Termine inglese che indica una tecnica per arrivare nei posti alti dell e pagine dei motori di ricerca; Studia le leggi dell equilibrio; Un tipo d ingranaggio ; Un pezzo fondamentale dell ingranaggio ; Può esserlo una ruota che fa da ingranaggio ; Quelli di sabbia fanno inceppare... l'ingranaggio !; Cerca nelle Definizioni