La definizione e la soluzione di: Parta la fiaccola olimpica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TEDOFORO

Significato/Curiosità : Parta la fiaccola olimpica

Fiamma olimpica dei XX Giochi olimpici invernali La fiamma, accesa all'altare del tempio di Estia, è prima sfilata davanti al monumento a Pierre de Coubertin e ha poi acceso la fiaccola olimpica, consegnata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con parta; fiaccola; olimpica; Locale d apparta mento; Locali d apparta mento; Se è tranquillo è apparta to; Apparta to e solitario; Antica fiaccola nuziale; fiaccola resinosa; Il portatore della fiaccola olimpica; fiaccola da cerimonia; Abebe Bikila vinse quella olimpica a piedi scalzi; Da quella olimpica si spara al piattello; Donna... olimpica | Venerdì 26 novembre 2021; Una prova olimpica di atletica in più gare, riservata alle donne; Cerca nelle Definizioni