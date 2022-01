La definizione e la soluzione di: Ordine militare di montare in sella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : A CAVALLO

Significato/Curiosità : Ordine militare di montare in sella

Equitazione (reindirizzamento da Concorsi di equitazione) riuscire a creare gli attrezzi necessari per montare a cavallo: la sella, la ferratura e le staffe. La prima sella era una coperta ornamentale a cui gli Assiri ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con ordine; militare; montare; sella; Chiede la parola d ordine ; ordine di arrestarsi; Un ordine che fa riunire; Pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine ; Segue l Avanti militare ; La formazione militare perfezionata da Epaminonda; È sede di un aeroporto militare friulano; Una scuola militare ; L ammontare dei conferimenti in società che risultano all iscrizione nel registro delle imprese; Calcolo parziale dell ammontare di interessi; Si dice del sorgere e del tramontare di un corpo celeste in congiunzione astronomica con il Sole; Nel gergo giovanile, smontare un discorso fallace; E custodito dal casella nte; Città sulla Mosella ; Confluisce nella Mosella vicino a Treviri; Fa battere la sella al cavaliere; Cerca nelle Definizioni