La definizione e la soluzione di: L Oceanus che è il più vasto bacino da impatto sulla Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PROCELLARUM

Altre definizioni con oceanus; vasto; bacino; impatto; sulla; luna; vasto giardino; Un vasto sultanato sul Mare Arabico; Il più vasto è il Pacifico; vasto altopiano dell Asia; Collega gamba e bacino ; L alto bacino del Piave; Si dice di un bacino con l acqua; Un lato del bacino ; Uno standard per veicoli a basso impatto ambientale; Un cuoio a basso impatto ambientale; Il modello di sviluppo attento all'impatto ambientale; Località balneare francese sulla Manica; Lo è un tempio con quattro colonne sulla fronte; Baretto sulla spiaggia; Capitale sulla Senna; Può cingere la luna ; luna in centro; Sale e scende con la luna ; Una donna del luna park; Cerca nelle Definizioni