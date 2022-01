La definizione e la soluzione di: Non permette i... contatti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ISOLATORE

Significato/Curiosità : Non permette i... contatti

Altre definizioni con permette; contatti; Non se li permette chi ha molto da fare; permette di far cadere le bombe da un aereo; permette di ascoltare musica anche guidando; Quello universale permette a tutti di votare; Tiene i contatti aziendali sigla; Non permettere contatti ; Mantenere i contatti ricorrendo a carta e penna; Impedisce i contatti elettrici; Cerca nelle Definizioni