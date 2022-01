La definizione e la soluzione di: Nociva, dannosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DELETERIA

Significato/Curiosità : Nociva, dannosa

Nocivo relativamente basse, la sostanza è classificata come "tossica" anziché nociva Altri effetti dannosi sulla salute non dovuti propriamente alla tossicità, ma alle ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con nociva; dannosa; nociva alla salute; Aggettivo di una mosca dannosa in agricoltura; Sostanza dannosa per l'organismo; dannosa , malsana; dannosa per la salute; Cerca nelle Definizioni