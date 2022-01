La definizione e la soluzione di: È nata nel 1992 con la firma del trattato di Maastricht. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : UNIONE EUROPEA

Significato/Curiosità : e nata nel 1992 con la firma del trattato di Maastricht

trattato di Maastricht Il trattato di Maastricht, o trattato sull'Unione europea (TUE), è uno dei trattati dell'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

