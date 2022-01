La definizione e la soluzione di: Si mettono avanti per non cadere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MANI

Significato/Curiosità : Si mettono avanti per non cadere

Giochi per bambini bambini disposti in cerchio lanciano la palla cercando di non farla cadere, se un bambino fa cadere la palla gli viene assegnata come penalità una lettera ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

