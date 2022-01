La definizione e la soluzione di: Un metro cubo di legna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STERO

Significato/Curiosità : Un metro cubo di legna

Stero (categoria Unità di volume) un'unità di misura del volume usata per la misurare la legna da ardere o il carbone e corrispondente a un 1 m³ di pezzi di legna lunghi un metro, ben accatastati ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

