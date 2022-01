La definizione e la soluzione di: Linea congiungente grandezze geofisiche di stesso valore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ISOPORA

Significato/Curiosità : Linea congiungente grandezze geofisiche di stesso valore

Ponte sullo stretto di Messina ferroviaria a doppio binario, l'autostrada e una pista ciclabile. La congiungente Ganzirri-Punta Pezzo era stata scelta perché il fondale è una « sella »

