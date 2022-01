La definizione e la soluzione di: Il grado di capacità funzionale degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VISUS

Significato/Curiosità : Il grado di capacita funzionale degli occhi

Apparato visivo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) occhi, considerati come un'appendice dell'encefalo, sia per derivazione embriologica, sia per una serie di correlazioni funzionali, come la capacità integrativa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

