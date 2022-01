La definizione e la soluzione di: È giusto motivo di merito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : VANTO

Significato/Curiosità : e giusto motivo di merito

Giorgio Perlasca (categoria Medaglie d'oro al merito civile) Minoli ne ha riassunto la vicenda così: giusto tra le Nazioni, Gerusalemme, (Israele), 1989 Stella al merito (Ungheria), 1989 Medaglia della Knesset (Parlamento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con giusto; motivo; merito; La città servita dall aeroporto San giusto ; Il generale ateniese che venne detto il giusto ; Offeso da ingiusto trattamento; giusto al contrario; motivo di vanto e orgoglio: fiore all __; Può indicare il motivo ..; Che costituiscono motivo di impedimento; Senza motivo , privo di base; Il prelato Angelo Scola lo è emerito di Milano; Segue ex... se è a pari merito ; Un benemerito della patria; Rendere un grande merito a qualcuno o qualcosa; Cerca nelle Definizioni