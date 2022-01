La definizione e la soluzione di: Il genitore maschio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PADRE

Significato/Curiosità : Il genitore maschio

genitore un genitore maschio, l'ovulo nel caso di una femmina. Un genitore sociale (o adottivo) è una persona che alleva un figlio del quale non è genitore biologico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con genitore; maschio; Sorella di un genitore ; Un genitore in latino; Il discorso morale del sacerdote o del genitore ; Lo è l'affido non condiviso con l'altro genitore ; Un maschio nell ovile; maschio tra le pecore | Venerdì 26 novembre 2021; Il maschio ... per i “romani de Roma”; Capo maschio di una stirpe e titolo ecclesiastico; Cerca nelle Definizioni