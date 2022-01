La definizione e la soluzione di: Fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : AERODINAMICO

Significato/Curiosità : Fatto in maniera da offrire il minimo attrito all aria

Tribologia (categoria P1417 letta da Wikidata) parola tribologia deriva dal greco ed è composta da tribos (in greco ???ß??), che significa attrito e logos (in greco ?????), che significa studio o scienza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

