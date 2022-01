La definizione e la soluzione di: Esclamò Non di solo pane vive l uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : GESÙ

Significato/Curiosità : Esclamo Non di solo pane vive l uomo

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Il bel tacer non fu mai scritto) che egli esclamò: "Un'altra vittoria così e sarò perduto". vivere alla giornata Non curarsi troppo del proprio futuro. Volare una mosca Es.: "non voglio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

