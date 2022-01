La definizione e la soluzione di: L esclamazione... di chi si scusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OPS

Significato/Curiosità : L esclamazione... di chi si scusa

Glossario delle frasi fatte (reindirizzamento da Glossario delle frasi fatte (L)) Pignoleria eccessiva come chi cercasse un pelo all'interno di un uovo nel suo guscio o chi cerca una scusa inaccettabile. Cercare un ago nel pagliaio Cercare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

