La definizione e la soluzione di: Erano impiegati per gli spostamenti delle truppe aviotrasportate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALIANTI

Significato/Curiosità : Erano impiegati per gli spostamenti delle truppe aviotrasportate

Sbarco in Normandia (sezione Le operazioni aviotrasportate) toccarono terra nella penisola del Cotentin e nella zona di Caen le truppe alleate aviotrasportate, che aprirono la strada alle forze terrestri. All'alba del 6 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con erano; impiegati; spostamenti; delle; truppe; aviotrasportate; erano le corone dei Papi; erano i calvinisti francesi; Si può cucinare allo zafferano ; Si comperano per gli altri; Così sono anche detti gli impiegati ; Luoghi di lavoro impiegati zio e di scrivania; I locali con gli impiegati ; Sono affollati da impiegati ; Imbarcazione per brevi spostamenti su acqua; Capaci di rapidi spostamenti ; La usa Tarzan per effettuare i suoi spostamenti ; Consente rapidi spostamenti ; La madre delle oceanine; Termine inglese che indica una tecnica per arrivare nei posti alti delle pagine dei motori di ricerca; Applicazione intransigente delle norme di sicurezza; Tecnologia costruttiva utilizzata per i muri di sostegno delle autostrade; Sa manovrare le truppe nella maniera più opportuna; Un ordigno da truppe d assalto; Le truppe a piedi come gli alpini e i bersaglieri; I capi delle truppe di cosacchi nel 1500 rus; Cerca nelle Definizioni