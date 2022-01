La definizione e la soluzione di: Designare in anticipo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PREDESTINARE

Significato/Curiosità : Designare in anticipo

Campani In questo aspetto si distingueva Neapolis, dove la classe politica greca aveva saputo meglio governare questo processo ammettendo con grande anticipo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

