La definizione e la soluzione di: Si conta sul pollice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : UNO

Significato/Curiosità : Si conta sul pollice

Pioppi (Pollica) comune di Pollica, in provincia di Salerno, che conta circa 300 abitanti. Pioppi si trova sulla costa tirrenica, lungo la SS267. Da Pollica dista 6 km ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con conta; pollice; Non permette i... conta tti; Verbo del conta dino; Le racconta no i bugiardi; Chiaro, sconta to; Il pollice ... del piede; Simbolo di millesimo di pollice ; Il pollice che condanna; Viaggia... usando il pollice ; Cerca nelle Definizioni