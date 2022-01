La definizione e la soluzione di: Come un intervento attuato a tempo debito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OPPORTUNO

Significato/Curiosità : Come un intervento attuato a tempo debito

Grande recessione (categoria Collegamento interprogetto a Wikinews presente ma assente su Wikidata) richiesta Come precondizione per un sostegno addizionale". La crisi del debito italiano fu scatenata da tre ragioni combinate: l'alto livello del debito pubblico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con come; intervento; attuato; tempo; debito; Mansueto come un agnello; Proprio di una antica città punica... come un Catone; Carlo che scrisse Letteratura come vita; È come dire livornese; L intervento d un calciatore sul pallone; intervento sanitario voluto dal sindaco sigia; L intervento chirurgico che... cambia connotati; Lo è un intervento risolutivo nella controversia; Che è attuato senza preparazione; La Thailandia d un tempo ; Quello interinale ha carattere tempo raneo; Guardie carcerarie.... d un tempo ; Contenitore ripieno di terra, usato un tempo come fornello dai fonditori; Ogni debito re garantisce la propria; Una frazione del debito ; Si accorda ai debito ri insolventi; Chi lo chiede diviene debito re; Cerca nelle Definizioni