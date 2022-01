La definizione e la soluzione di: Bollettino per pagamenti bancari o telematici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MAV

Significato/Curiosità : Bollettino per pagamenti bancari o telematici

Mediante avviso (categoria Strumenti di pagamento) Il pagamento Mediante Avviso, detto anche MAV, è una procedura interbancaria standardizzata di incasso mediante Bollettino (la banca del creditore invia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Assegno bancari o; Ci sono quelli artistici, politici e... bancari ; Codice di Avviamento bancari o; Istituto bancari o Italiano;