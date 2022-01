La definizione e la soluzione di: Le basse pareti che separano i cavalli nelle scuderie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : BATTIFIANCHI

Altre definizioni con basse; pareti; separano; cavalli; nelle; scuderie; Nuvole basse e grigiastre; Visualizza la situazione atmosferica indicando le alte e le basse pressioni; Piante basse ; basse e larghe.. come le sogliole; Nelle pareti e nei muri; Le corna appese alle pareti dei cacciatori; Hanno quattro pareti ; Una particolare finitura delle pareti murarie; separano la R dalla U; separano la “R” dalla “U”; separano i corpuscoli in base alla dimensione; Le separano R ed S; Lo sforzo dei cavalli da tiro; Un cibo per cavalli ; Mangime per cavalli ; Un animale come cavalli e asini; Sono pari nelle esche; Le porte nelle mura dell antica Troia; Elementi nelle giunture di caffettiere o di finestre; Si usa nelle corse al trotto; Nelle scuderie è il recinto che separa un animale dagli altri; Echeggia nelle scuderie ; Risuonano nelle scuderie ; Cerca nelle Definizioni