La definizione e la soluzione di: Avvocato in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AVV

Significato/Curiosità : Avvocato in breve

Carlo Taormina (categoria Avvocati italiani del XX secolo) Taormina (Roma, 16 dicembre 1940) è un Avvocato, politico, giurista e accademico italiano. Consegue la laurea in giurisprudenza all'Università "La Sapienza" ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con avvocato; breve; Le studia l avvocato ; Lo consulta l avvocato ; Lo è l avvocato ; I consigli dell avvocato ; È breve in un famoso saggio di Eric Hobsbawm; Reticolo in breve ; Provinciale in breve ; Dà lezioni in breve ; Cerca nelle Definizioni