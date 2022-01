La definizione e la soluzione di: L antico nome persiano dello Sri Lanka. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SERENDIP

Storia dello Sri Lanka Voce principale: Sri Lanka. Lo Sri Lanka possiede testimonianze storiche scritte che risalgono a circa 2.500 anni fa, e testimonianze archeologiche risalenti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

