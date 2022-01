La definizione e la soluzione di: È all interno del fusto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MIDOLLO

Significato/Curiosità : e all interno del fusto

fusto cercando altri significati, vedi fusto (disambigua). Il fusto, detto anche tronco, è la struttura portante delle piante. È un organo caratterizzato dall'alternanza ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 gennaio 2022

Altre definizioni con interno; fusto; Una machine all interno dei casinò; interno abbrev; All interno ; Si studia all interno della filologia romanza; Un albero d alto fusto ; Può essere d alto fusto ; Albero d alto fusto ; Il fusto delle erbacee; Cerca nelle Definizioni