Soluzione 4 lettere : AITA

Significato/Curiosità : L aiuto... del poeta

Dante Alighieri (reindirizzamento da Sommo poeta) Giovanni Boccaccio ne Il Trattatello in laude di Dante riguardo alla nascita del poeta: secondo Boccaccio, la madre di Dante, poco prima di darlo alla luce, ...

