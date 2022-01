La definizione e la soluzione di: Un uccello come il condor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVVOLTOIO

Significato/Curiosità : Un uccello come il condor

condor (zoologia) condor (meno comunemente condore) è il nome comune di due grandi specie di avvoltoio americano. Entrambe sono fra i più grandi uccelli in grado di volare: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 25 gennaio 2022

Altre definizioni con uccello; come; condor; uccello australiano; uccello delle tempeste; uccello nordico dal bel piumaggio; Un uccello con il becco colossale; Colorata come la pece; Animali come il grizzly; Componimenti come All amica risanata di Foscolo; Piangere come i neonati; Le ali del condor ; Coda... di condor ; I condor sono avvoltoi; Il Sydney che diresse I tre giorni del condor ; Cerca nelle Definizioni