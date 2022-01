La definizione e la soluzione di: Telescopi per misurare la circonferenza dei corpi celesti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELIOMETRI

Significato/Curiosità : Telescopi per misurare la circonferenza dei corpi celesti

Lente gravitazionale gravitazionale è la deformazione apparente dell'immagine dei corpi celesti la cui luce emessa si trovi a passare nei pressi delle masse che producono la curvatura

